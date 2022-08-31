Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Umut Bozok, transfer sürecini tamamlamak için kente geldi. 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Havalimanında basın mensuplarına konuşan golcü futbolcu şunları söyledi:
"Bugün benim için çok özel, çok güzel bir gün. Öncelikle kulübe teşekkür ederim. Geçen sezonu gol kralı olarak bitirdim, inşallah bu sene şampiyon olacağız. Hedefim öncelikle şampiyonluk, sonra gol sayısı. İnşallah 15-20 gol atarım. Çok heyecanlıyım. İlk maçımızı bekliyorum. Diyecek başka bir şey yok"