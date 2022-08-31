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Spor

Umut Bozok transfer için Trabzon'a geldi

Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor ile anlaştı. Golcü futbolcu resmi imzaya atmak için Trabzon'a geldi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:19 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Umut Bozok, transfer sürecini tamamlamak için kente geldi. 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Trabzonspor, bu transfer için Umut Bozok'un kulübü Lorient'e 2.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Karadeniz temsilcisi, Umut'a ise bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon avro verecek. Öte yandan Trabzonspor'un, Fransız ekibiyle yaptığı anlaşmada sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de yer alıyor.

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UMUT BOZOK: İNŞALLAH 15-20 GOL ATARIM

Havalimanında basın mensuplarına konuşan golcü futbolcu şunları söyledi:

"Bugün benim için çok özel, çok güzel bir gün. Öncelikle kulübe teşekkür ederim. Geçen sezonu gol kralı olarak bitirdim, inşallah bu sene şampiyon olacağız. Hedefim öncelikle şampiyonluk, sonra gol sayısı. İnşallah 15-20 gol atarım. Çok heyecanlıyım. İlk maçımızı bekliyorum. Diyecek başka bir şey yok"

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