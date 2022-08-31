Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

6 milyon avro bonservisle... Transfer KAP'a bildirildi!

ICARDI VE EŞİ GALATASARAY'IN MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN ETKİLENDİ

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Icardi geçen hafta eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile birlikte, Galatasaray yöneticileriyle görüşmek için İstanbul'a geldi. Arjantinli forvet ve eşinin sarı kırmızılı yönetim tarafından oldukça iyi karşılandığı belirtilirken, ikilinin bu misafirperverlikten etkilendiği vurgulandı.

MAAŞININ BİR KISMINI PSG ÖDEYECEK

Paris Saint Germainli futbolcu ile Galatasaray arasındaki görüşmeler satın alma opsiyonunun olmadığı bir kiralama modeli etrafında dönüyor. Icardi'nin maaşının bir kısmını ise Fransız kulübü tarafından ödenmesi bekleniyor. Haberde, Icardi'nin anlaşmanın mümkün olduğunca çabuk sonuçlandırılmasını istediği de belirtildi.

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Mergim Berisha'nın yeni takımı...

30 MAÇTA 5 GOL

Bu sezon PSG forması giyemeyen Arjantinli futbolcu, bir önceki sezonda ise 30 maçta 5 gol atmıştı.

Star Gazetesi