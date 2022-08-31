Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fransız basınında çıkan haberlere göre; Icardi geçen hafta eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile birlikte, Galatasaray yöneticileriyle görüşmek için İstanbul'a geldi. Arjantinli forvet ve eşinin sarı kırmızılı yönetim tarafından oldukça iyi karşılandığı belirtilirken, ikilinin bu misafirperverlikten etkilendiği vurgulandı.
Paris Saint Germainli futbolcu ile Galatasaray arasındaki görüşmeler satın alma opsiyonunun olmadığı bir kiralama modeli etrafında dönüyor. Icardi'nin maaşının bir kısmını ise Fransız kulübü tarafından ödenmesi bekleniyor. Haberde, Icardi'nin anlaşmanın mümkün olduğunca çabuk sonuçlandırılmasını istediği de belirtildi.
Bu sezon PSG forması giyemeyen Arjantinli futbolcu, bir önceki sezonda ise 30 maçta 5 gol atmıştı.
Star Gazetesi