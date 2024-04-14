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Spor

Galatasaray'dan çifte bomba! Cimbom transferde vites attırdı

Galatasaray sezon sonunda yolları ayırmayı planladığı Tanguy Ndombele ve Tete alternatifleri buldu. Sarı kırmızılı ekip, Juventus forması giyen Adrien Rabiot ile Fluminense forması giyen Jhon Arias'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

Akşam14 Nisan 2024 Pazar 09:17 - Güncelleme:
Galatasaray'dan çifte bomba! Cimbom transferde vites attırdı
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında kadroya katılan Tanguy Ndombele ve Tete ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu oyuncuların yerine geçecek isimler de belirlendi.

Cim-Bom'un listesinde orta alan için Juventuslu Adrien Rabiot var. 29'luk Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. İtalyan basınına göre; Rabiot, tamamen takımdan ayrılmaya karar vermiş değil ama gelecek teklifleri değerlendirecek. G.Saray Yönetimi, oyuncuyla erkenden temas kurarak avantaj elde etmek istiyor.

Sağ kanatta yetersiz kalan Brezilyalı oyuncu Tete de takımdan ayrılma ihtimali güçlü olan diğer bir isim. Sarı-Kırmızılılar, Tete'nin boşluğunu ise Fluminense forması giyen Jhon Arias ile doldurmak istiyor. 26 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu, bu sezon 14 mücadelede bin 172 dakika sahada kalarak 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Alınan bilgilere göre; başarılı oyuncuyu Sevilla da yakından takip ediyor. Brezilya temsilcisi ise Arias için en az 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı pazarlıkla aşağıya çekerek transferi bitirebilir.

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