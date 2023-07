Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Socar şirketiyle yapılan forma sponsorluğu anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte toplantıdan tüm açıklamalar;

DURSUN ÖZBEK: "BİR ORGANİZASYON PLANLIYORUZ"

Dursun Özbek: "SOCAR, hepimizin bildiği üzere kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın dünya devi bir markası. Avrupa'da yeni başarılara giderken SOCAR'ın yanımızda olması çok değerli. Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu süreci yakından takip ettikleri için teşekkür ediyorum. Uzun süreli bir iş birliğinin ilk adımı olacak."

"Bu işbirliği rahmetli Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında olması çok değerli. Önümüzdeki dönemde bir anma için Karabağ'da bir maç ya da Türki cumhuriyetlerin katılacağı bir organizasyon planladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Anlaşmamız hayırlı olsun. Avrupa'da başarılarımız daim olsun."

"İKİ DEVLET BİR MİLLET"

"Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği iki devlet bir millettir. Eğer tek milletsek, elbette ki sportif manada birikimlerimizi, tecrübelerimizi Azerbaycan ile paylaşmalıyız. Dolayısıyla bizim bu birlikteliğimiz hem tarihsel bağlantımızdan hem iki devletimizin yakınlığının simgesidir. Azerbaycan'da sportif durum belli bir seviyenin üzerinde. Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde 1. elemeyi geçti. Bu yakınlaşma, bu birliktelik elbette takdir edilmesi gereken bir husustur. Birbirimize başarılı olduğumuz konularda, sadece futbol değil diğer branşlar için de görüşüyoruz. Basketbol, voleybol gibi branşlarda da bir işbirliği olarak algılıyorum. Bizim birikimlerimiz var, onların var, bunları paylaşmalıyız. Tek millet olmanın gereksinimlerinden biri olarak bu işbirliğinin devam etmesini diliyorum. Karabağ, Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bir konu. Galatasaray, bu konudaki duruşunu göstermek için Karabağ Kulübü'nü kardeş kulüp ilan etmiştir. Her iki devlete, her iki sportif kurumlara da hayırlı olsun. Galatasaray olarak elimizden gelen her türlü desteği Karabağlı ve Azerbaycanlı dostlarımızla paylaşacağız."

"Karabağ ile oynadığımız maçtaki bizim gördüğümüz misafirperverlik çok önemliydi. Bakü'deki stadyum 65 bin kapasiteli. Maçta 65 bin kişi oradaydı. Bakü'de kaldığımız otelde, otelin dışında Galatasaray sevgisi inanılmaz. İnanılmaz! Bizim bu sevgiye muhatap olmamız halinde bizim yapmamız gereken bir sürü faaliyetler var. Karabağ ile bunları planladık. Buradaki mağazalarda Karabağ ürünleri satılması, orada mağazalar açılması bizi sevenlerin talebi. Biz bu işbirliğinin arkasında duracağız."

ALİ KOÇ'A GÖNDERME

"HİÇBİR FİRMANIN TAHAKKÜMÜNÜ KABUL ETMEYİZ"

"Sponsorların transfere verdiği destek övünülecek bir şey. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Galatasaraylı olan herkes destek vermek istiyor. Galatasaraylı olmasa da Galatasaray'ın başarısında katkısı olmak isteyen herkes kapımızda, bize destek vermek istiyorlar. Bu bence Galatasaray'ın nasıl bir marka ve kurum olduğunun en büyük göstergesi. Galatasaray camiası, Galatasaray kültürü hiçbir zaman bir firmanın tahakkümünü, logolarını falan kabul etmez. Galatasaray'ın büyüklüğü işte buradadır."

"Biz de bu desteğe karşılık başarılı olmayı seçtik. Taraftarlarımızın desteği çok önemli. Dün de bu desteği ziyadesiyle hissettik. Faaliyetlerimizde bize destek olan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsunlar. Her zaman destekleyeceklerini söylediler. Galatasaray, onların desteğiyle Avrupa'da başarılarını yukarı çekmiştir. Avrupa'da kazanacağımız kupanın kutlamasını da aynı coşkuyla yapacağız."

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

"Bugün bir başlangıç noktasındayız. Hem Galatasaray'ın hem SOCAR'ın birbirine enerji vermesi hususunun gelişmeye ihtiyacı var. Bu başlangıç noktasından tutarak SOCAR ile olan, Azerbaycan ile olan ilişkimizi süreli görmüyoruz. Bu işbirliği bugün başlamıştır, çok güzel başlamıştır. Devamında nasıl geleceği, nerelere evrileceği konusu iki yönetimin yapacağı diyaloglarla gelişecektir. İki tarafın da birbirini desteklemesi, biz SOCAR ile beraber Avrupa'da oynuyoruz, SOCAR'ın Avrupa'daki tanıtımına ne kadar destek vereceğimiz önemli. SOCAR'ın Avrupa'da bilinmesi, tanınması için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. İş birliğimizin başladığı gündür."

"HİZMET BİZİM ASLİ GÖREVİMİZ"

"Dün stadyumda hem duygulandım hem de gururlandım. Galatasaray'a hizmet etmek için yönetimde olmayı talep ettim. Yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber Galatasaray'a yakışır hizmet etme şeklimiz, en büyük irademizdir. Elbette ki geçmiş yıllardan edindiğimiz tecrübeler var, doğruların yanlışların analizini çok iyi yaptık. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray'ı en yüksek yere çıkarmak üzere hareket ediyoruz. Taraftarlarımız da bunun farkında, görüyorlar. Taraftarlarımızın ilgisi gururlandırdı. Büyük bir teşekkür gönderiyorum. Hizmet arzumuzu daha da kuvvetlendirmiştir. Taraftarlarımıza en büyük Galatasaray'ı yaratmak için çalışıyoruz. Biz Galatasaray'ın neferiyiz. Hizmet bizim asli görevimiz. Hizmete devam edeceğiz."

"BUGÜNDEN PEŞİN OLARAK SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL"

"Basketbol salonuna SOCAR sponsor olacak mı?"

"SOCAR ile işbirliğimizin birinci günü. Bu işbirliğinin gelişmesi zaman içinde diyalog, saygının sonucu ortaya çıkacaktır. Bugünden bazı peşin olarak projelere varız yokuz demek doğru değil."

BAKÜ'DE SÜPER KUPA FİKRİ

"Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanması TFF'nin vereceği karar ama bence çok iyi olur. Oraya gittimizde gördüğümüz ilgi ve alaka Türkiye'dekinden farklı değil. Elbette çok şık olur. Oradaki kardeşlerimizi de memnun etmiş oluruz düşüncesindeyim. Bu konuda ilgili kişilerle temasımızı yapacağız. İnşallah olur."

FUTBOLCULAR

Kerem Aktürkoğlu: "Kurucumuz Ali Sami Yen'in hedefleri doğrultusunda Avrupa'da başarılar kazanmak, Türk olmayan takımları yenmek hedefiyle çıktığımız bu yolda SOCAR'a desteği için teşekkür ediyoruz. İnşallah hepimiz için çok başarılı bir Avrupa sezonu olur. Ülkemizi bundan önce gururlandırdığımız gibi yine gururlandıracağımız bir sezon yaşarız."

Yunus Akgün: "SOCAR'a desteği için teşekkür ediyoruz. İki taraf için de hayırlısı olur inşallah."

Lucas Torreira: "Burada SOCAR'ın sponsorluğu değerli. Avrupa'da destekçimiz olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz."

"GALATASARAY'A ENERJİ VERECEĞİZ"

SOCAR Türkiye CEO'su Elçin Ibadov: "Kendi alanında başarıdan başarıya koşan iki markanın işbirliğini duyurduğumuz bu özel güne hoş geldiniz. Bu seneden itibaren biz Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray ile bu sezondan başlayarak ama uzun vadeli bir yola çıktık. ASlında bu el ele tutuşup daha büyük başarılar elde etmek için çıktığımız bir yoldur. Türkiye'de spora verdiğimiz desteklere bir yenisini ekledik. SOCAR'ın logosu bir alevdir. Biz bu alevimizle Galatasaray'a Avrupa'da enerji vermeyi amaçlıyoruz. Bu sezondan itibaren Avrupa maçlarında Galatasaray Kulübümüzün forma göğsünde SOCAR ismini göreceksiniz. Tüm branşlarda ise SOCAR, Galatasaray'ın enerji sponsoru olacak."

"Biz Galatasaray'ın hem Avrupa arenasında hem diğer branşlarda başarıdan başarıya koşacaktır. Biz buna güveniyoruz. Biz her zaman Galatasaray'ın arkasında durmaya devam edeceğiz. SOCAR, Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi. 15 yıldır Türkiye'de faaliyeti gösteriyoruz. Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısıyız. Biz burada kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Azerbaycan vatandaşları olarak Avrupa'da mücadele eden tüm Türk takımlarımızı manevi olarak destekliyorduk. Şimdi alevimizle maddi olarak destekleyeceğiz."

ANLAŞMA: "3 YIL TOPLAM 15 MİLYON DOLAR"

"Anne bir çocuğu 9 ayda, bir çiftçi şeftaliyi 4 ayda yetiştirdiği gibi her şeyin bir zamanı var. SOCAR, Türkiye'de ve Türkiye dışında yaptığı faaliyetlerde doğru zamanda doğru faaliyetleri yaptı. Çok dikkat edilen konular olduğu için doğru zamanın bu sezon olduğunu düşündük. Sayın Başkanımızla, Azerbaycan'daki yöneticilerimiz, ülke büyüklerimizin verdiği destekleri alarak ve esas rehber alarak bu şekilde karar aldık. İleriye bakmayı öneriyorum. Bu birlikteliğin hem Galatasarayımız'a hem SOCAR'a faydalı olacağına yürekten inanıyorum."

"Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili KAP açıklaması yapıldı. Kulübümüz bu konuda açıklama yaptı. 3 yıllık bir anlaşma. Her yılı 5 milyon euro olmak üzere bir birliktelik. Şimdilik bu şekilde. SOCAR, Neftçi Bakü'nün ve Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun ana sponsoru. Doğru zamanda, doğru sponsorluklar konusunda çalışıyorduk. Bu çalışmaların kemale erdiği sene, bu sene oldu."