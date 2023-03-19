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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme! ''Yavuz hırsız ev sahibini bastırır''

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından bildiri yayınladı.

19 Mart 2023 Pazar 23:33 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme! ''Yavuz hırsız ev sahibini bastırır''
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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

"Lafta VAR. 'Orta'da YOK.

Cuma akşamı Konya'da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması...

Milot Rashica'ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia'ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan'a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı...

Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!"

Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz!"

BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Galatasaray ayrıca yaptığı bir açıklamada, "21 Mart Salı günü saat 15.00'te NEF Stadyumu'nda kulübümüz tarafından basın açıklaması yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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