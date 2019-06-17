Galatasaray'ın göndermek istediği Kostas Mitroglou'nun ayrılmaya niyeti yok
1 yıl daha kontratı bulunan ve Galatasaray’ın elden çıkarmak istediği Kostas Mitroglou, Sarı-Kırmızılılardan ayrılmaya yanaşmıyor.
Ara transferin son günü Marsilya'dan kiralanan Kostas Mitroglou, Akhisar'a uzatmada attığı gol dışında Galatasaray'da yokları oynadı.
Teknik heyet tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Yunan futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesinin bulunması, sarı-kırmızılı yönetimin elini kolunu bağladı.
"AYRILIK PLANIM YOK"
Mikonos'ta tatilini sürdüren tecrübeli forvet, transfer durumu ile ilgili yakın çevresine şunları söyledi:
"Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Geçen sezon hazır gelmedim ve istediğim performansı gösteremedim. Sezon başı kampını bekliyorum. Kampa geleceğim ve Galatasaray'da kalmak için gerekli futbolu oynayacağım."
Fransız kulübü Marsilya'dan bedelsiz olarak kiralanan Mitroglou, 9 maçta 2 gol 1 asistlik katkı verdi.
(Sabah)
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