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Spor

Galatasaray'dan gurbetçi operasyonu! İlk hedef Juventus'un yıldızı

Galatasaray'da, dev gurbetçi operasyonu başladı. Geleceğe yatırım yapmayı hedefleyen sarı kırmızılı ekip için transferin son günlerini hareketli geçirecek. İlk hedef Juventus'un oyuncusu Kenan Yıldız.

Fanatik14 Eylül 2023 Perşembe 11:29 - Güncelleme:
Galatasaray'dan gurbetçi operasyonu! İlk hedef Juventus'un yıldızı
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, bu sezon da en büyük hedeflerden birisi Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayabilmek. Aslan, bu kapsamda yıldız oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de kadrosuna katmak istiyor. Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen gurbetçi yıldızları transfer listesine alan sarı kırmızılı ekip, transfer operasyonuna başladı.

İLK HEDEF JUVENTUS'UN GENÇ YILDIZI

Galatasaray'da transferin son günleri oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Takımda ihtiyaç duyulan bölgeleri büyük ölçüde takviye eden sarı kırmızılılar, artık geleceğe yatırım yapmayı düşünüyor. Bu doğrultuda Avrupa çapında yerli pasaportu olan gençlere yönelen Galatasaray'ın ilk hedefi, Juventus'tan Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak...

KESENİN AĞZI AÇILDI

Ümit Milli Takımı'nın da formasını giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanması amacıyla, İtalyan devine son bir teklif yapılacak. Galatasaray, gelecekte çok önemli yerlere geleceği tahmin edilen Kenan için kesenin ağzını açmış durumda.

ANLAŞMALAR YAPILDI

Kenan Yıldız'a göre transferi daha yakın görünen isimlerden biri Borussia Dortmund'da oynayan 17 yaşındaki orta saha Gökdeniz Gürpüz. Sarı kırmızılılar, genç yetenekle her konuda anlaşmış durumda. Alman kulübüyle de oyuncunun bir sonraki satışıyla ilgili pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Galatasaray, genç oyuncuyu İstanbul'a getirdikten sonra akademi takımlarında kullanıp, tecrübe kazanması için devre arası veya sezon sonunda kiralamayı hedefliyor.

SON SAATLERE KADAR...

Bayern Münih'in 19 yaşındaki ön liberosu Eyüp Aydın konusunda da süreç olumlu ilerliyor. En kötü ihtimalle transferin son saatlerine doğru Sarı-Kırmızılılar'ın Eyüp'ü de renklerine bağlayacağı ve geleceğe yönelik önemli bir yatırım hamlesine daha imza atacağı belirtiliyor.

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