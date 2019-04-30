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Galatasaray'dan Ianis Hagi bombası!

Galatasaray, sezon sonunda ayrılacak olan Belhanda’nın boşluğunu Hagi’nin oğlu Ianis ile dolduracak. Avrupa’nın dev kulüplerinin de listesinde olan 20 yaşındaki Ianis için İmparator bizzat devrede.

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GALATASARAY bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer taraftan da yeni sezon transfer çalışmalarına başladı… Öncelikli hedef takımdan ayrılacak olanların yerini doldurmak… Devre arasında Al İttahad’la anlaşan ancak Fatih Terim’in ‘Şampiyonluk yarışında sana ihtiyacım var. Sezon sonu git’ sözleri sonrasında transferini erteleyen Younes Belhanda, takıma veda edecek olan isim. Terim, Faslı’nın yerine ise takımında görmek istediği ismi belirledi.
 
HAGİ TERİM’E SÖZ VERDİ
 
İMPARATOR’UN listesinin ilk sırasında eski öğrencisi Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi var…  Ancak, Ianis’i Avrupa’nın önde gelen takımları arasında yer alan Sevilla, Basel, Anderlecth ve Standart Liege istiyor. 10 numara ve kanatlarda da oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu için Fatih Terim’in bizzat devreye girdiği ve Hagi’yi arayarak, “Benden haber gelmeden oğlunu başka takıma gönderme…” dediği öğrenildi. Hagi’nin de Terim’e söz verdiği kaydedildi.
 
Güneş
 

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