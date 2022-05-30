Galatasaray'dan Ianis Hagi'ye 7 milyon avro

Ianis Hagi Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmüyor. Geçen sezon da sarı kırmızılı kulübün kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif yapıldı.

IANIS HAGI SAKAT DA OLSA TRANSFERİN GÖZDESİ

Rumen basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın efsane ismi Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, geçtiğimiz ocak ayında dizinden ameliyat olmasına ve henüz iyileşme sürecinde bulunmasına rağmen transfer teklifleri almaya devam ediyor.

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GALATASARAY'DAN IANIS HAGI İÇİN 7 MİLYON AVRO

Galatasaray, Glasgow Rangers'ta forma giyen Hagi için 7 milyon avro teklif etti ve Rumen oyuncunun sakatlığından dolayı bu teklifin İskoç kulübü tarafından kabul edileceğini umut etti. Ancak Rangers, gelecek sezon kadrosunun önemli bir unsuru olacağını düşündüğü yetenekli oyuncu için gelen teklifi reddetti.

27 MAÇTA 4 GOL, 4 ASİST

Ianis Hagi sakatlanmadan önce Rangers'ta 27 maça çıkmış ve 4 gol, 4 asistle oynamıştı. Rumen futbolcunun, İskoç kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi