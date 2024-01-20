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Spor

Galatasaray'dan Icardi açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Mauro Icardi'nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2024 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Öztürk, Mauro Icardi'nin Trabzonspor karşısında oynama ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söyledi.

Metin Öztürk, Icardi'yle ilgili, "Onu Yener Hoca'ya sorun. Keyfi yerinde, inşallah oynar. Yener Hoca herhalde yarın (pazar) bakacak ve karar verecek. Şu anda yüzde 50-50" sözlerini kullandı.

KAMP KADROSUNDA YER ALIYOR

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Icardi, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmış ve Trabzonspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmişti.

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