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Spor

Galatasaray'dan ilginç ''mayıs'' istatistiği

Galatasaray, son 5 şampiyonlukta mayıs ayındaki 22 maçın 19'unu kazandı. 3 puan kaybı şampiyonluk kesinleştikten sonra geldi.

Sabah4 Mayıs 2024 Cumartesi 12:05 - Güncelleme:
Galatasaray'dan ilginç ''mayıs'' istatistiği
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Galatasaray camiasının sıklıkla söylediği 'Mayıslar bizimdir' ifadesi son dönemin yine en önemli sloganı oldu.

Son olarak Okan Buruk ile Erden Timur bu ifadeyi kullanırken; Galatasaray'ın son 5 şampiyonluğunda mayıs aylarında oynadığı maçlardaki performansı dikkat çekti.

2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19 ve 2022-23'te mayıs ayında 22 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 19 galibiyetle şov yaptı. Puan kayıpları ise şampiyonluğu garantiledikten sonra geldi.

2012-13'te şampiyon gittiği Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Aslan, 2014-15'te Çaykur Rize'yle 1-1 berabere kaldı. 2018-19'da ise yine şampiyon gittiği Sivas'a 4-3 mağlup oldu.

HEDEF 24

Bu sezon ise mayıs ayındaki ilk sınavına yine Sivas karşısında çıkacak Galatasaray, 4 maçta 24. şampiyonluğuna ulaşmak için savaşacak.

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