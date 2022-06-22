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Spor

Galatasaray'dan ilk transfer! Fernando Martins...

Galatasaray Yönetimi, Antalyaspor'daki performansıyla geçen sezonun ikinci yarısına damga vuran Fernando Martins ile anlaştı. Sarı kırmızılılar, futbolcunun sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak milyon avroya bu transferi bitirecek.

Takvim22 Haziran 2022 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
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Seçim süreci nedeniyle transferde rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray ilk bombayı patlatıyor. Dursun Özbek'in başkanlık koltuğu oturmasının ardından futbol direktörlüğüne Cenk Ergün'ü getiren, teknik direktörlük için de Okan Buruk'la her konuda anlaşan Sarı- Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi.

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1 MİLYON AVROLUK SERBEST KALMA MADDESİ

Transferde ilk olarak orta alanı takviye etmek için kolları sıvayan yönetim, Antalyasporlu Fernando Martins'le büyük oranda anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Akdeniz ekibine transfer olan ve performansıyla Süper Lig'e damga vuran Brezilyalı yıldızın sözleşmesinde 1 milyon avroluk serbest kalma maddesi olduğu öğrenildi. Fernando'yu ikna eden Galatasaray'ın kısa süre içinde bu bedeli Antalyaspor'a ödeyerek bu işi bitireceği belirlendi.

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3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Önemli bir kariyere sahip olan Fernando Martins daha önce Gremio, Sampdoria, Spartak Moskova ve BJ Gouan formalarını da giydi. Uzaktan şutları, mücadeleci futbolu ve frikik golleriyle dikkat çeken Brezilyalı futbolcuyla kısa süre içerisinde 3 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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17 MAÇTA 4 GOL, 4 ASİST

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 6 numara pozisyonunda oynamasına rağmen 4 gol ve 4 asistle 8 gole direkt katkı yaptı.

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