Kim Min-Jae, Fenerbahçe'de geride kalan sezonda gösterdiği başarılı performansı sonrasında İtalya'da transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Güney Koreli stopere Napoli'den sonra şimdi de Inter'in talip olduğu ileri sürüldü.

Rıdvan Yılmaz'ın yerine geliyor! İşte Beşiktaş'ın yeni sol beki

SKRINIAR'IN YERİNE KIM MIN JAE

Inter, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı Fransa'nın Paris Saint Germain takımına satmak üzere. Kadroda Skriniar'dan doğacak boşluğu doldurmak isteyen İtalyan kulübünde, Başkan Giuseppe Marotta ve Sportif Direktör Piero Ausilio, alternatifleri belirledi.

Marcao gitmek istiyor! Galatasaray bonservis bedelini açıkladı

INTER KIM MIN JAE İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Inter'in, Fiorentina'dan Sırp stoper Nikola Milenkoviç ve Torino'nun Brezilyalı savunmacısı Gleison Bremer'i transfer listesine aldığı biliniyor. Ancak İtalyan basınında yer alan son bilgilere göre; siyah mavili yönetim, geçen sezon Fenerbahçe'de çok iyi iş çıkaran Kim Min-Jae'yi ön plana aldı ve Güney Koreli stoperin transferi için araştırmalara başladı.

Ozan Tufan imzaya gidiyor! İşte yeni takımı...

25 yaşındaki futbolcuyu Napoli'nin de kadrosuna katmak istediği biliniyor. Kim'in sözleşmesinde 23 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyor ve Fenerbahçe bu rakamdan aşağıya futbolcusunu satmak istemiyor.

Star Gazetesi