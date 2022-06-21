Ozan Tufan imzaya gidiyor! İşte yeni takımı...

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin yeni sezon planlarında yer almayan 27 yaşındaki futbolcunun hafta sonu İngiltere'ye giderek imzayı atacağı söyleniyor.
Sporx'in The Athletic'ten aktardığı habere göre; milli futbolcunun sözleşmesinin iki ya da üç yıllık olacağı belirtilirken, alacağı yıllık ücretin ise performansa dayalı olduğu aktarıldı.
Ozan Tufan, geçen sezon da İngiliz ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olmuş, devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.