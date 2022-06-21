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Spor

Ozan Tufan imzaya gidiyor! İşte yeni takımı...

Ozan Tufan kadro dışı kaldığı Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşan Ozan Tufan'ın hafta sonunda İngiltere'ye giderek transferi resmileştirmesi bekleniyor.

21 Haziran 2022 Salı 10:22 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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HAFTA SONU İNGİLTERE YOLCUSU

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon planlarında yer almayan 27 yaşındaki futbolcunun hafta sonu İngiltere'ye giderek imzayı atacağı söyleniyor.

YILLIK ÜCRETİ PERFORMANSINA GÖRE BELİRLENECEK

Sporx'in The Athletic'ten aktardığı habere göre; milli futbolcunun sözleşmesinin iki ya da üç yıllık olacağı belirtilirken, alacağı yıllık ücretin ise performansa dayalı olduğu aktarıldı.

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WATFORD FİYASKOSU!

Ozan Tufan, geçen sezon da İngiliz ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olmuş, devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

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