Ozan Tufan imzaya gidiyor! İşte yeni takımı...

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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HAFTA SONU İNGİLTERE YOLCUSU

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon planlarında yer almayan 27 yaşındaki futbolcunun hafta sonu İngiltere'ye giderek imzayı atacağı söyleniyor.

YILLIK ÜCRETİ PERFORMANSINA GÖRE BELİRLENECEK

Sporx'in The Athletic'ten aktardığı habere göre; milli futbolcunun sözleşmesinin iki ya da üç yıllık olacağı belirtilirken, alacağı yıllık ücretin ise performansa dayalı olduğu aktarıldı.

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WATFORD FİYASKOSU!

Ozan Tufan, geçen sezon da İngiliz ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olmuş, devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.