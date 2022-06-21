Okan Buruk'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirmeye hazırlanan Galatasaray'da transfer gündemi ısınıyor. 47 yaşındaki hocanın, yöneticiler ve sportif direktör Cenk Ergün'le yaptığı görüşmede flaş bir talepte bulunduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Buruk'un şu anda boşta olan Artem Dzyuba'nın transferini istediği belirlendi. Başarılı teknik adamın Bafetimbi Gomis'i yeni sezonda takımda düşünmediği ve Rus forvetin alınmasını konusunda çok istekli olduğu ifade edildi.
Bu gelişme sonrası Cenk Ergün'ün 33 yaşındaki Dzyuba'nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Rus golcünün yıllık 2 milyon avroluk maaş beklentisi olduğu belirtiliyor.
Öte yandan Okan Buruk'un Halil Dervişoğlu'nun da yeni sezonda kadroda olması yönünde talepte bulunduğu iddia ediliyor. Başakşehir'i şampiyonluğa ulaştırdığı dönemde 4-4-2'yi sık sık kullanan Buruk'un çift forvetli sistemi Galatasaray'da da zaman zaman uygulamayı düşündüğü ve bu nedenle Halil'in mutlaka takımda olmasını istediği gelen bilgiler arasında.
Sarı- Kırmızılılar'ın milli futbolcu için Brentford kulübüyle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. İngilizler'in 5 milyon avro istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.