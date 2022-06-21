Okan Buruk'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirmeye hazırlanan Galatasaray'da transfer gündemi ısınıyor. 47 yaşındaki hocanın, yöneticiler ve sportif direktör Cenk Ergün'le yaptığı görüşmede flaş bir talepte bulunduğu öğrenildi.

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OKAN BURUK, ARTEM DZYUBA'YI İSTEDİ

Takvim'in haberine göre; Buruk'un şu anda boşta olan Artem Dzyuba'nın transferini istediği belirlendi. Başarılı teknik adamın Bafetimbi Gomis'i yeni sezonda takımda düşünmediği ve Rus forvetin alınmasını konusunda çok istekli olduğu ifade edildi.

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ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Bu gelişme sonrası Cenk Ergün'ün 33 yaşındaki Dzyuba'nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Rus golcünün yıllık 2 milyon avroluk maaş beklentisi olduğu belirtiliyor.

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HALİL DERVİŞOĞLU TAKIMDA KALABİLİR

Öte yandan Okan Buruk'un Halil Dervişoğlu'nun da yeni sezonda kadroda olması yönünde talepte bulunduğu iddia ediliyor. Başakşehir'i şampiyonluğa ulaştırdığı dönemde 4-4-2'yi sık sık kullanan Buruk'un çift forvetli sistemi Galatasaray'da da zaman zaman uygulamayı düşündüğü ve bu nedenle Halil'in mutlaka takımda olmasını istediği gelen bilgiler arasında.

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BRENTFORD 5 MİLYON AVRO İSTİYOR

Sarı- Kırmızılılar'ın milli futbolcu için Brentford kulübüyle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. İngilizler'in 5 milyon avro istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.