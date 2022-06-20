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Spor

Mesut Özil Fenerbahçe'yi sildi

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarını takipten çıkardı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
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Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Sarı lacivertlilerde geçtiğimiz kadro dışı bırakılan ve bu sezon da teknik direktör Jorge Jesus'un kadro dışı kararının devam edeceğini söylediği Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Almanya'ya gitmişti. Mesut Özil son olarak, Instagram ve Twitter hesalarından Fenerbahçe'yi takipten çıkardı.

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Jorge Jesus imza töreninde sorulan Mesut Özil sorusuna, "Önemli olan ne Mesut Özil ne de Jorge Jesus, önemli olan tek şey Fenerbahçe'dir. Mesut Özil çok yetenekli bir oyuncu ancak yönetimin aldığı karar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

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