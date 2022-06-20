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Spor

Trezeguet transferi bitiyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Trabzonspor bonservisi Aston Villa'da bulunan Trezeguet'nin transferinde sona yaklaştı. Mısırlı futbolcunun menajerinin İstanbul'a geldiği ve bordo mavili kulübün yöneticileriyle görüştüğü öğrenildi. İşte Trezeguet'nin ve Aston Villa'nın Trabzonspor'dan istediği ücret...

20 Haziran 2022 Pazartesi 09:30 - Güncelleme:
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Süper Lig'in son şampiyonu kadrosuna üst üste takviyeler yaptı. Bordo-mavililerin gündemine son gelen isim Trezeguet oldu.

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Bordo-mavililerin Aston Villa ile transferi için görüşmelere başladığı Trezeguet konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mısırlı futbolcunun temsilcisi bordo-mavililerle görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldi.

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TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Bordo-mavililerin 27 yaşındaki sol kanat için Aston Villa'ya yaptığı transfer teklifinin mali detayları da haberde yer aldı. Trabzonspor'un Trezeguet için Aston Villa'ya 3 milyon avro bonservis bedeliyle birlikte bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklif ettiği kaydedildi.

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TREZEGUET VE ASTON VİLLA'NIN BEKLENTİSİ

Trabzonspor'un transfer teklifine karşın Aston Villa ve Trezeguet'in de beklentileri belli oldu. Premier Lig ekibinin Mısırlı oyuncu için 4 milyon avroluk teklifi kabul edebileceği öğrenildi. Öte yandan Trezeguet'in de Trabzonspor'dan yıllık 2 milyon 500 bin avro talep ettiği kaydedildi. Trabzonspor ile Aston Villa arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.

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