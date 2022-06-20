Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Süper Lig'in son şampiyonu kadrosuna üst üste takviyeler yaptı. Bordo-mavililerin gündemine son gelen isim Trezeguet oldu.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Bordo-mavililerin 27 yaşındaki sol kanat için Aston Villa'ya yaptığı transfer teklifinin mali detayları da haberde yer aldı. Trabzonspor'un Trezeguet için Aston Villa'ya 3 milyon avro bonservis bedeliyle birlikte bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklif ettiği kaydedildi.

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TREZEGUET VE ASTON VİLLA'NIN BEKLENTİSİ

Trabzonspor'un transfer teklifine karşın Aston Villa ve Trezeguet'in de beklentileri belli oldu. Premier Lig ekibinin Mısırlı oyuncu için 4 milyon avroluk teklifi kabul edebileceği öğrenildi. Öte yandan Trezeguet'in de Trabzonspor'dan yıllık 2 milyon 500 bin avro talep ettiği kaydedildi. Trabzonspor ile Aston Villa arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.