İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2022 Pazar / 20 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı için karar verildi! Lille Başkanı resmen açıkladı...
Spor

Yusuf Yazıcı için karar verildi! Lille Başkanı resmen açıkladı...

Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak forma giydiği CSKA Moskova'da kalıp kalmayacağı belli oldu. Yusuf Yazıcı'nın bonservisini elinde bulunduran Lille'in başkanı Olivier Letang, Türk futbolcunun kariyerine Rus takımında devam etmeyeceğini ve Yusuf'a başka takımlardan teklifler geldiğini açıkladı.

19 Haziran 2022 Pazar 17:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Yusuf Yazıcı'nın bonservisini elinde bulunduran Lille'den, Türk futbolcunun transfer durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Beşiktaş, F.Bahçe ve Acun Ilıcalı... Nwakaeme için dev kapışma

"YUSUF YAZICI CSKA MOSKOVA'DA KALMAYACAK"

Lille Başkanı Olivier Letang, geçen sezonun devre arasında CSKA Moskova'ya kiraladıkları Yusuf Yazıcı'nın Rus takımında kalmayacağını açıkladı. Rus basınına konuşan Letang "Yusuf Yazıcı CSKA'da kalmayacak ancak bazı kulüpler ona büyük ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a transfer oluyor

12 MAÇTA 8 GOL, 2 ASİST

25 yaşındaki futbolcu, CSKA Moskova formasıyla 12 maçta forma giydi, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.