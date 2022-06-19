Yusuf Yazıcı'nın bonservisini elinde bulunduran Lille'den, Türk futbolcunun transfer durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

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"YUSUF YAZICI CSKA MOSKOVA'DA KALMAYACAK"

Lille Başkanı Olivier Letang, geçen sezonun devre arasında CSKA Moskova'ya kiraladıkları Yusuf Yazıcı'nın Rus takımında kalmayacağını açıkladı. Rus basınına konuşan Letang "Yusuf Yazıcı CSKA'da kalmayacak ancak bazı kulüpler ona büyük ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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12 MAÇTA 8 GOL, 2 ASİST

25 yaşındaki futbolcu, CSKA Moskova formasıyla 12 maçta forma giydi, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Star Gazetesi