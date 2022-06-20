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  • Rıdvan Yılmaz'ın yerine geliyor! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Spor

Rıdvan Yılmaz'ın yerine geliyor! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Rıdvan Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt'a satmaya hazırlanan Beşiktaş sol bek transferi için Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren Miguel Trauco'yu gündemine aldı.

Sabah20 Haziran 2022 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
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Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transfer olmasının ardından bu bölgeye yeni bir takviye yapacak. Siyah-beyazlıların hedefindeki ismi, Peru basını duyurdu.

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BEŞİKTAŞ TRAUCO'NUN PEŞİNDE

Peru basınından Libero'nun haberine göre; Beşiktaş, sol bek transferi için Fransız ekibi Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren Miguel Trauco'nun peşinde.

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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi. Geçen sezon Ligue 1'de 17 maça çıkan tecrübeli sol bek, 1 gol attı. Trauco, Peru Milli Takımı ile de 68 karşılaşmada görev yaptı. Futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.8 milyon avro olarak gösteriliyor.

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