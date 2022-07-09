Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonu için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna dahil ederken, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile de anlaştı. Transfer dönemi sonuna kadar takıma yapılacak takviyeler için mesai harcanarak 5-6 oyuncunun daha ekibe dahil edilmesi hedefleniyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun ayrılmasının ardından stoper bölgesi, ön libero, forvet arkası ve santrfor transferi üzerine yoğunlaşıldı. Defans hattı için Alman futbolcu Jerome Boateng ve sarı-kırmızılı eski futbolcu Jason Denayer'in ismi listede yer alırken, ön libero için Paris Saint Germain forma giyen Senegalli futbolcu Idrissa Gueye liste başında bulunuyor. Listede yer alan isimler için yoğun çaba gösteren sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli William Carvalho ile de görüşmelerine devam ediyor.

İşte bonservis bedeli Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Sarı-kırmızılılar, santrfor takviyesi ile ilgili İsviçreli futbolcu'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamak isterken, alternatif isimler içindeki'tan ise yıllık maliyeti sebebiyle umudunu kesti. Norveçli hücum oyuncusu'ın, teknik direktör Okan Buruk'un tam istediği tarzda bir oyuncu olmadığı gerekçesiyle transferinin şu an için arka planda kaldığı öğrenildi. Ozan Tufan'dan sonra bir Türk daha Ilıcalı yeni transferini açıkladı Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosuna dahil etmediğikadroda düşünülmezken, Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiğiise sarı-kırmızılı kulübün transfer gündeminde yer almadı.