Galatasaray'da orta saha operasyonu resmen başladı. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosunu 1 veya 2 merkez orta saha oyuncusuyla takviye etmeye hazırlanıyor.

ORTA SAHA LİSTESİ GENİŞ

Bu doğrultuda yaz döneminden bu yana görüşülen isimlerle tekrar kontak kuran Galatasaray Yönetimi, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde takımı hedefe götürecek hamleler için kesenin ağzını açmış durumda. Kulübün transfer listesi oldukça geniş.

GALATASARAY GÖNDERMEK İSTİYOR

İngiltere çıkarmasında yapılması planlanan anlaşmalardan biri de iç transferle ilgili. Sezon başında Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele'den hiç memnun olmayan sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcuyu kulübüne geri göndermeye kararlı.

TAZMİNAT ÖDENMEK İSTEMİYOR

Bir süredir hem İngiliz kulübüyle hem de oyuncunun menajeriyle ayrılık konusunda görüşmeler yapılıyordu. Galatasaray cephesi, herhangi bir tazminat ödemesine maruz kalmadan yolları ayırmayı hedefliyor.

LİSTE BAŞI JORGINHO

Kulübün transfer listesi de oldukça geniş. Gündeme yeni yeni girmeye başlayan fırsat isimler de söz konusu. Ancak ilk etapta tam olarak teknik patron Okan Buruk'un tarif ettiği oyuncu tipleri üzerinde duruluyor. Bu isimlerin başında ise İtalyan yıldız Jorginho geliyor.

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

Milli Takım'da düzenli forma giymesine rağmen Arsenal'deki yerini kaybeden tecrübeli futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor. Jorginho ise EURO 2024'teki yerini garantilemek amacıyla, sözleşmesinin bitimini beklemeden, düzenli oynayabileceği, aynı zamanda rekabetçi bir takıma imza atmak istiyor.

OKAN BURUK'UN İSTEDİĞİ PROFİL

32 yaşındaki futbolcu, Buruk'un yönetime ilettiği; oyun zekası yüksek, istikrarlı ve savunması iyi olduğu kadar hücumu da yönetebilen orta saha profiline tam olarak uyuyor.

TORREIRA - JORGINHO DÜŞÜNCESİ

Okan Buruk, Lucas Torreira ile Jorginho merkezini kullanarak orta sahadaki direnci artırıp hücum hattını rahatlatmanın hesapları içinde. Yönetim de vakit kaybetmeden Jorginho'nun bonservisini Galatasaray'a kazandırmak üzere Arsenal'le bir görüşme yapacak. Kulüp yetkililerinin bu hafta içerisinde İngiltere'ye çıkarma yapması bekleniyor.