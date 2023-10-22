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Spor

Galatasaray'dan kötü haber! Mauro Icardi için sakatlık açıklaması

Galatasaray, dün akşam oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılı ekip yaptığı açıklamada, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

22 Ekim 2023 Pazar 13:57 - Güncelleme:
Galatasaray'dan kötü haber! Mauro Icardi için sakatlık açıklaması
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Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sarı kırmızılı kulüp, Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

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