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Spor

Galatasaray'dan kötü haber! Mauro Icardi sahalardan uzak kalacak

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı kırmızıLI ekibin açıklamasına göre Arjantinli yıldız yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar...

AA5 Ocak 2024 Cuma 14:41 - Güncelleme:
Galatasaray'dan kötü haber! Mauro Icardi sahalardan uzak kalacak
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Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." denildi.

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