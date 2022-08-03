Galatasaray'dan Lucas Torreira bombası! Maliyeti belli oldu

Galatasaray'da tüm gözler Lucas Torreira'da... Son olarak Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar şimdi de Uruguaylı ön liberonun transferini bitirmek için kolları sıvadı.

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BONSERVİS BEDELİ 5.5 MİLYON AVRO

Fotomaç'ın haberine göre; bu operasyon için yönetimin 10 gündür büyük uğraş verdiği belirtilirken Arsenal ile el sıkışıldığı ortaya çıktı. Galatasaray, Torreira için İngiliz ekibine 5.5 milyon avro bonservis ve 1.5 milyon avro da bonus ödeyecek. Başarılı futbolcuyu, Sampdoria'dan 28.6 milyon avroya transfer eden Arsenal, geçen sezon Fiorentina'ya kiralamıştı.

ARADAKİ FARK 1 MİLYON AVRO

Bir yıl sözleşmesi kalan ve bu sezon da kadroda düşünülmeyen Torreira, Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken şimdi 26 yaşındaki futbolcudan gelecek yanıt bekleniyor. Torreira'nın Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon avro ücret istediği, yöneticilerin ise 2.5 milyon avro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

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MUSLERA DEVREDE

Öte yandan Fernando Muslera'nın da Galatasaray'a gelmeye ikna etmek için vatandaşını ikna etmek için devrede olduğu da gelen haberler arasında...

KİM GİDECEK?

Galatasaray, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından Lucas Torreira'yı da kadrosuna katarak halkayı tamamlamak istiyor. Geçen sezon Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Cicaldau orta sahasıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte, Torreira'nın da gelişiyle birlikte taşlar yerinden oynayacak ve 3 eski oyuncudan ikisi gönderilecek.

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35 MAÇTA 5 GOL, 2 ASİST

Geçen sezon Fiorentina formasıyla 35 maça çıkan Torreira, 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Hırsı ve mücadelesiyle bilinen 1.66 boyundaki yıldız futbolcu, kariyeri boyunca 289 maça çıkarken 23 gol attı, 12 de asist yaptı.