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Spor

Galatasaray'dan mahkemenin seçimleri durdurma kararı ile ilgili açıklama

Galatasaray, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin seçimli genel kurul toplantısının durdurulması yönünde aldığı kararla ilgili açıklama yaptı.

AA19 Nisan 2022 Salı 18:29 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 18:29
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Galatasaray Kulübü, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasına karar vermesiyle ilgili, mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesinin sunulduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "26 Mart'taki olağan genel kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, divan kurulu başkanlığı, genel kurul divanı, başkan adayları ekiplerinden hukukçular ve kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur. Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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