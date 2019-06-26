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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi

Galatasaray, yerli santrfor arayışını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündemine, Mevlüt Erdinç'in girdiği öğrenildi.

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Yeni sezonda üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, yerli rotasyonu için birçok isimle görüşüyor.

Sarı kırmızılılarda gündeme gelen son isim Mevlüt Erdinç oldu.

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'in, Antalyaspor'a kiraladığı 32 yaşındaki futbolcu Güney ekibinde başarılı bir yıl geçirdi.

Mevlüt Erdinç, 1 yıl daha sözleşmesi devam etmesine rağmen Medipol Başakşehir'e dönmek istemiyor.

32 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'dan eski hocası Fatih Terim'le çalışmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın ön görüşme yaptığı Mevlüt Erdinç'e, "Bonservisini çöz" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Mevlüt Erdinç'e bonservis sorununu çözdükten sonra kendisiyle görüşebileceklerini ilettiler.

Fatih Terim de kadroda en az üç golcü istiyor.

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 27 maça çıkan golcü oyuncu, 14 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

(TRT Spor)

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