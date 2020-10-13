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Spor

Galatasaray'dan Muslera'ya yeni sözleşme

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı kırmızılı yönetim, tecrübeli kaleci ile görüşmelere başladı.

13 Ekim 2020 Salı 16:40 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 16:40
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Galatasaray, geçen sezon Çaykur cile deplasmanında oynanan karşılaşmada ayağı kırılan Uruguaylı kaleci Muslera'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

Todofichajes sitesinde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım, bu sezon kulüpte 10. yılını tamamlayacak olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladığı belirtildi.

Haberde, Galatasaray'ın Muslera ile anlaşmaya yakın olduğu ve birkaç gün içinde resmi açıklamayı yapacakları bildirildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Uruguaylı kaleci; sarı-kırmızılı formayla 285 maça çıktı ve kalesinde 285 gol gördü.

Ajansspor

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