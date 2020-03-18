Galatasaray'dan öğrencilere müjde!

18 Mart 2020 Çarşamba 21:49 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 21:49

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, resmi Twitter hesabından yaptığı “Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına Beşiktaş’ın top gönderme mesajının ardından Galatasaray da kupa sözü verdi. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından Bakan Selçuk’un paylaşımına "40 dakika teneffüste futbol oynayacak çocuklara kupa olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula Süper Lig Kupası bizden" diye destek verdi.