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Spor

Galatasaray'dan Olimpiyat Stadı'na çıkarma!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan ve şampiyonluğunu ilan etme ihtimali olan Galatasaray, Olimpiyat Stadı'nı dolduracak.

Sabah8 Mayıs 2024 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Olimpiyat Stadı'na çıkarma!
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Galatasaray'ın hafta sonunda oynayacağı Fatih Karagümrük maçında şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var.

24 BİN GALATASARAY TARAFTARI GELECEK

Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor'u yenemezse ve sarı-kırmızılılar Olimpiyat Stadı'nda kazanırsa mutlu sona ulaşacak. Galatasaray'ı Karagümrük deplasmanında 24 bin taraftarı yalnız bırakmayacak.

Kurallar gereği misafir takıma, stat kapasitesinin maksimum yüzde 30'u kadar yer ayrılıyor. Karagümrük Yönetimi daha önce Fenerbahçe'ye verdiği 24 bin bileti pazar günü için 930 TL'den Galatasaray'a ayırdı.

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