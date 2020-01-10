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Spor

Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru'nun sıtma hastalığına yakalandığını açıklandı.

10.01.2020  20:36 - Güncelleme: 10.01.2020  20:36

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Onyekuru'nun transfer görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edildiği bildirildi.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına ve yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayan sağlık ekibi tarafından hastalığın teşhis edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital’da tedaviye alınmıştır. Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital’ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."

 

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