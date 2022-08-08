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Spor

Galatasaray'dan oyun kurucu transferi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübünde forma giyen tecrübeli oyun kurucu Merve Uygül'ü transfer etti.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 17:04 - Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımına Merve Uygül'ün tranfer edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'mız, 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarını 2017-2018 sezonunda FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan kadromuzda da yer alan tecrübeli oyun kurucu Merve Uygül ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak sürdürdü. Merve Uygül'e 'Büyük Galatasaray ailesine yeniden hoş geldin.' der, sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Merve Uygül, geçen sezonu Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübünde tamamlamıştı.

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