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Galatasaray'dan Ozan Kabak'a 5 yıllık yeni kontrat

Sözleşmesinde '7.5 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunan Ozan Kabak'a 5 yıllık yeni kontrat yapılacak. Serbest kalma maddesi de 20 milyon euroya çıkacak.

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Galatasaray'da performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak'a yeni sözleşme...

Kontratında, "Yurt dışından 7.5 milyon euro teklif gelirse serbest kalır" maddesi bulunan Ozan'ı ucuza kaptırmak istemeyen yönetim, 5 yıllık sözleşme hazırladı. YÖNETIM, beklenen sonuçların alınmadığı bir dönemde yenileme yapılmasını doğru bulmadı. Ancak taliplerin artması nedeniyle "20 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini koymak istediği bildirildi.

1 YILDA ÜÇÜNCÜ IMZA

Ozan, 17 yaşında profesyonel olup maaşını 5 bin TL'ye çekti. Sonra Terim'in isteğiyle yıllık 890 bin liraya yeni kontrat yapıldı. Şimdi ise üçüncü imzayı atacak.

YURT İÇİNDE GEÇERSİZ

Fotomaç'ın elde ettiği bilgiye göre; Ozan'ın 'serbest kalır' maddesi yurt dışı için geçerli ve fazlasına satılırsa kalan miktarın yüzde 10'u futbolcuya verilecek.

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