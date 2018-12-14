Galatasaray'dan Ozan Kabak'a 5 yıllık yeni kontrat
Sözleşmesinde '7.5 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunan Ozan Kabak'a 5 yıllık yeni kontrat yapılacak. Serbest kalma maddesi de 20 milyon euroya çıkacak.
Galatasaray'da performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak'a yeni sözleşme...
Kontratında, "Yurt dışından 7.5 milyon euro teklif gelirse serbest kalır" maddesi bulunan Ozan'ı ucuza kaptırmak istemeyen yönetim, 5 yıllık sözleşme hazırladı. YÖNETIM, beklenen sonuçların alınmadığı bir dönemde yenileme yapılmasını doğru bulmadı. Ancak taliplerin artması nedeniyle "20 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini koymak istediği bildirildi.
1 YILDA ÜÇÜNCÜ IMZA
Ozan, 17 yaşında profesyonel olup maaşını 5 bin TL'ye çekti. Sonra Terim'in isteğiyle yıllık 890 bin liraya yeni kontrat yapıldı. Şimdi ise üçüncü imzayı atacak.
YURT İÇİNDE GEÇERSİZ
Fotomaç'ın elde ettiği bilgiye göre; Ozan'ın 'serbest kalır' maddesi yurt dışı için geçerli ve fazlasına satılırsa kalan miktarın yüzde 10'u futbolcuya verilecek.
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