Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası!

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Seri’nin yanına yırtıcı ve topu iyi kullanabilen bir orta saha arayan Galatasaray, Flamengo’da oynayan Gustavo Cuellar ile yakından ilgilenirken, tecrübeli oyuncunun dün akşam Brezilya Kupası çeyrek final maçında sergilediği performans Jorge Jesus’u bir hayli tatmin etti. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada dişli rakibi A.Paranaense’ye penaltı atışları sonrası elenen ve kupaya veda eden Flamengo lige geri dönerken, Kolombiyalı futbolcu Cuellar’ın Jesus’un planlarında yer alması transferi zora sokuyor.

CUELLAR VE FALCAO...

Gustavo Cuellar için tüm şartlarını seferber eden Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle masaya otururken, sarı kırmızılıların asıl bombayı bir başka Kolombiyalı yıldız Falcao’yla patlamaya hazırlandığı belirtildi. Monaco’ya ‘Feda’ diyen ve yıllık ücretini 8,5 milyon euro’ya kadar indirmesine rağmen Fransız kulübünü tam anlamıyla tatmin etmeyen Falcao’da araya giren Şükrü Hanedar’ın 33 yaşındaki yıldız için 5 milyon euro’dan 2+1 yıllık kontrat sunduğu ifade edilirken, gol makinesinin bu teklife sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray forması giymeye hazır olduğu bildirildi.

Transferde Türkiye’nin ünlü futbol menajerlerinden birinin Şükrü Hanedar’la dirsek teması halinde olduğu belirtilirken, Başkan Mustafa Cengiz’in onay vermesi halinde menajerin, Falcao’yu 48 saat içerisinde İstanbul’a getireceği iddia edildi.