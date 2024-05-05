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Spor

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Hugo Siquet için görüşmeler başladı

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Serge Aurier ile sezon sonunda yolları ayıracak olan sarı kırmızılı ekip, sağ bek transferi için dümeni Almanya'ya kırdı. Hugo Siquet'i listesine alan Galatasaray oyuncunun durumu sorgulamak için kulübü ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

5 Mayıs 2024 Pazar 11:09 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Hugo Siquet için görüşmeler başladı
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, sağ beke takviye yapmayı hedefliyor.

Serge Aurier ile yolları ayıracak Cimbom, bonservisi Alman ekibi Freiburg'da olan ve Cercle Brugge'da kiralık olan Hugo Siquet'i listesine aldı.

DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların, Belçika ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek 21 yaşındaki futbolcu için detaylı araştırma yaptığı öğrenildi.

Brugge ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan yetenekli oyuncunun, Freiburg ile kontratı da 2026 yılına kadar sürüyor.

Sağ bek, sağ açık ve sol bekte görev alabilen Hugo Siquet'e güncel verilere göre; 5 milyon Euro piyasa değeri biçiliyor.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Kariyerine Standard Liege'de başlayan Siquet, Freiburg'da da önce altyapıya geçiş yapmış, daha sonra da parlamıştı.

1.80'lik yetenek, kariyerinde 100 maça çıkıp 3 gol, 13 asist üretti. 34 maçta sadece 21 gol gören Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı pozisyonunda.

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