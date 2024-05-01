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Spor

Galatasaray'dan şampiyonluk hediyesi! Okan Buruk'a büyük jest Casemiro

Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk transfer listesini yönetime iletti. Sarı kırmızılı ekibin en büyük hedeflerinde biri Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Manchester United forması giyen Brezilyalı yıldız Casemiro oldu. İşte transferin detayları...

Fanatik1 Mayıs 2024 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
Galatasaray'dan şampiyonluk hediyesi! Okan Buruk'a büyük jest Casemiro
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Galatasaray'ın yaz döneminde gerçekleştireceği transfer operasyonunun detayları yavaş yavaş netleşiyor. 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli kongreye tek aday olarak girmesi beklenen Dursun Özbek, yeniden başkan seçilmesi durumunda ilk iş olarak teknik direktör Okan Buruk'a 2 yıllık yeni sözleşme önerecek. Taraflar söz konusu kontratla ilgili şimdiden anlaşmaya vardı. Hatta Özbek, 2 sezondur kırılmadık rekor bırakmayan Buruk'a transfer listesini hazırlamasını ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmaya çalışacaklarını söyledi.

BURUK'UN İLK TERCİHİ CASEMIRO!

Başkan Dursun Özbek ile görüşmesinin ardından Okan hocanın da ekibiyle birlikte çalışmalara başladığı, önceliği de orta saha takviyesine verdiği öğrenildi. Buruk'un listesindeki ilk sırada ise Manchester United'dan Casemiro yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan 32 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda İngiliz kulübünden ayrılmanın hesapları içerisinde. Son 2 maçta stoper oynayan Casemiro, yeniden 6 numaradaki yerine dönmeyi ve şampiyonluk iddiası olan bir takımın formasını giymeyi hedefliyor.

GALATASARAY'DA İLK PLAN

Buruk'la yeni sözleşmenin ardından sarı kırmızılı yönetim vakit kaybetmeden Casemiro'nun transferi için girişimlerde bulunacak. Galatasaray'da ilk plan, önce Brezilyalı yıldızı ikna etmek. Sambacı'nın yeşil ışık yakması durumunda Manchester United'la bonservis görüşmeleri başlayacak.

MANU, GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYOR

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Manchester United da yaz döneminde kadroyu yenilemeyi düşünüyor ve gönderilecek oyunculardan biri de Casemiro.

BAŞKANIN CAMİAYA HEDİYESİ

Galatasaray cephesi işte bu fırsatı en kısa sürede değerlendirmeye çalışacak. Dursun Özbek'in muhtemel bir Casemiro transferini hem Okan hocaya hem de camiaya bir hediye olarak düşündüğü ifade ediliyor.

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