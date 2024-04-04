Galatasaray'dan Şanlıurfa çıkarması

Ligde Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışına son sürat devam eden Galatasaray'da gözler şimdi, 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa Finali'ne çevrildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkacağını açıklayan F.Bahçe'nin kararına göre hareket etmeyecek olan sarı-kırmızılı takım, tam kadro Şanlıurfa'ya gidecek.

Teknik direktör Okan Buruk, tüm hazırlıklarını bu şekilde yapıyor ve Florya'da kesinlikle rehavete izin vermiyor.

Yönetim de Süper Kupa hazırlıklarına başladı ve 2 bin 500 adet ürünü içeren GS Store tırını Şanlıurfa'ya gönderdi. Çevre halkı, Galatasaray logolu ürünlere büyük ilgi gösterdi.