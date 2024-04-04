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Spor

Galatasaray'dan Şanlıurfa çıkarması

Fenerbahçe'nin U19 takımı ile maça çıkacağını duyurduğu Süper Kupa maçı için Galatasaray tarafında işler normal seyrinde devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim maçın oynanacağı Şanlıurfa'ya GS Store tırını gönderdi.

4 Nisan 2024 Perşembe 10:35 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Şanlıurfa çıkarması
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Ligde Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışına son sürat devam eden Galatasaray'da gözler şimdi, 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa Finali'ne çevrildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkacağını açıklayan F.Bahçe'nin kararına göre hareket etmeyecek olan sarı-kırmızılı takım, tam kadro Şanlıurfa'ya gidecek.

Teknik direktör Okan Buruk, tüm hazırlıklarını bu şekilde yapıyor ve Florya'da kesinlikle rehavete izin vermiyor.

Yönetim de Süper Kupa hazırlıklarına başladı ve 2 bin 500 adet ürünü içeren GS Store tırını Şanlıurfa'ya gönderdi. Çevre halkı, Galatasaray logolu ürünlere büyük ilgi gösterdi.

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