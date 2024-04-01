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Spor

Galatasaray'dan sert tepki! ''O koltukta oturmak vicdanınıza sığıyor mu?''

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için yapılan sevkler nedeniyle açıklama yaptı. Sarı kırmızılılar, TFF'ye sert tepki gösterdi.

1 Nisan 2024 Pazartesi 23:00 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sert tepki! ''O koltukta oturmak vicdanınıza sığıyor mu?''
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Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından PFDK sevkleri için olay bir açıklamada bulundu.

İşte Galatasaray'ın o açıklaması:

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan ve yapılmayan sevkler; Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne kadar basiretsiz, adaletsiz, baskılara ve tehditlere boyun eğen bir tutum içinde olduğunu bir kez daha açıkça gözler önüne sermiştir.

"VİCDANIZINA SIĞIYOR MU?"

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kurulları, son 2 sezondur gerek saha içinde gerek saha dışında tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir. Şımarık ve fütursuz bu şahsın, hukuku sürekli ayaklar altına almasına müsaade etmiştir. Gerek hakem hatalarında gerek disiplin sevklerinde verilen tüm kararlarda baskıya boyun eğmiş, hiçbir zaman adaletten yana tutum sergileyememiştir. Futbolun sahanın içinde kalması için gereken adaleti hiçbir zaman tesis edememiştir. Bu yöneticiler ve kurulların, korku ve kaygıyla verdikleri tüm kararlar futbol tarihinde bir kara leke olarak anılacak ve toplum tarafından her zaman yargılanacaktır.

Yine de bir umutla o koltuklarda oturan herkese soruyoruz: Hala orada olmak, görevinizi yapar gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu?"

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