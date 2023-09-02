Süper Lig'de geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Nelsson transferin gözde ismi olmuş durumda. Geldiği ilk günden bu yana özverili bir performans gösteren 24 yaşındaki Danimarkalı savunmacının geleceği büyük merak konusu.

"BİZİMLE DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM"

Yeni sezon öncesi bir röportajda Nelsson ile ilgili soruya Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Nelsson'un bizimle devam etmesini istiyorum. Ben hiçbir oyuncumun gitmesini istemem. İyi sezon geçirdik. Belki kendileri gitmek ister. Kulüp karar verecek" ifadelerini kullanarak yanıt vermişti.

20 MİLYON EURO ALTINA İNMEDİLER

Bu süreçte İngiliz ekipleri; Tottenham ve Arsenal, Alman devi Borussia Dortmund, Danimarkalı futbolcu için büyük ilgi göstermişti. Hatta Arsenal'le de çok ciddi görüşmeler yapılmış ancak Cim Bom 20 milyon Euro'nun altına inmeyince Topçular masadan kalkmıştı.

İSPANYOLLARA NET YANIT

Ada'dan Nottingham Forest'ın da ilgisinin bulunduğu 24 yaşındaki stoper için Sevilla bir anda atağa kalktı. Uzun süredir Nelsson'u takip eden İspanyollar, Aslan'la resmi temaslara başladı. Ancak ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Sevilla'ya 'İmkanı yok' cevabını verdi.

İSTEDİĞİ TEKLİFİ ALAMAZSA...

Sevilla'nın önerdiği rakamı beğenmeyen ve kabul etmeyen Sarı-Kırmızılı ekip istediği teklifi alamazsa başarılı savunmacıyla yoluna devam edecek.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Galatasaray savunmasının önemli ismi Victor Nelsson, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 7 resmi maçta da 90 dakika görev yaptı.