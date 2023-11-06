İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2023 Pazartesi / 23 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4481
  • EURO
    30,5729
  • ALTIN
    1814.84
  • BIST100
    7859.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Süper Kupa açıklaması
Spor

Galatasaray'dan Süper Kupa açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe ile oynanacak olan Süper Kupa maçı için açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek yaptığı açıklamada 'Süper Kupa Türkiye'de oynansın' dedi.

6 Kasım 2023 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Süper Kupa açıklaması
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Özbek, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçıyla ilgili de açıklamada bulundu.

İşte Dursun Özbek'in sözleri:

"Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu görüşü, bu kupanın Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmasının daha doğru olacağı. Herkesin ifade ettiği bir görüş var; Süper Kupa Türkiye'de oynansın, kupanın eski adı da Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı, kupayı da Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.