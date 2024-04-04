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Spor

Galatasaray'dan Süper Kupa talebi

Galatasaray 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finali için TFF'ye sürpriz bir talepte bulundu. Sarı kırmızılı ekip, yabancı hakem fikrine sıcak bakarken, VAR hakeminin de yabancı olması isteğinde bulundu.

Türkiye4 Nisan 2024 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Süper Kupa talebi
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7 Nisan'da Fenerbahçe ile oynanması planlanan Süper Kupa maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, TFF'ye sürpriz bir talepte bulundu.

"VAR HAKEMİ DE YABANCI OLSUN"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finali için iki kulüp de yabancı hakeme sıcak bakıyor. Ancak Galatasaray cephesinin bir isteği daha var. O da VAR hakemlerinin de yabancı olması ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilmesi.

FENERBAHÇE U19 İLE ÇIKACAK

Karşılaşmanın uygun bir tarihe alınması ve yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi talebinde bulunan Fenerbahçe, TFF'ye resmi başvuruda bulunmuş ancak TFF, "7 Nisan tarihinin iki kulüp tarafından ortak belirlendiği" gerekçesiyle Fenerbahçe'nin talebini reddetmişti.

Fenerbahçe Kulübü, bu iki isteğinin yerine getirilmemesi durumunda karşılaşmaya U19 takımı ile çıkacağını resmen açıklamıştı.

GALATASARAY NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Yabancı hakem olursa saygı duyacağız. Kim yönetirse yönetsin. Federasyon kimi görevlendirirse görevlendirsin saygı duyacağız. Avusturya ile yapılan milli maçtaki kararları da gördük. O da Avrupalı bir hakem ama verilen kararların ne kadar doğru olup olmadığını gördük. Her yerde herkes hata yapabilir. Bizim için kimin yönettiğinin önemi yok. Çıkıp futbolumuzu oynayacağız. Hakemli de hakemsiz de olsa oynayacağız. Tribünden biri yönetse de oynayacağız. Bunların çok üstünde durmamak gerek. Bence Türk hakemler devam edecekse onlara öz güven vermemiz gerekiyor. Başta federasyonun onlara destek olması gerek. Zaten 3-4 senedir Türk futbolundaki kaos devam ediyor. Çok önemli ve değerli hakemler vardı. Görevi bıraktılar. Yerine yenilerin gelmesi zaman alacaktır. Ancak üzerlerindeki baskılar da onların hata yapmasına yol açıyor. Bence önemli olan Türkiye Futbol Federasyonunun hakemlere destek vermesi." ifadelerini kullanmıştı.

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