Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'ın, Rus ekibi Samara’nın 22’lik forveti Sobolev’i izlediği öğrenildi.
Rus basınından, ‘gazetarusport’ Galatasaray scoutlarının, 22 yaşındaki forveti mercek altına aldığı ve rapor hazırladığını yazdı. Sobolev ile kulübünün mukavelesi 2021’de bitiyor.
Akşam
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