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Galatasaray'dan transfer açıklaması: Karşımıza umulmadık bariyerler çıkabiliyor

Galatasaray Kulübü’nden transfere dair açıklama geldi. Açıklamada, “Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir” denildi.

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Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Değerli Galatasaray Camiası,

Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir.

Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir.

Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.

Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz.

Camiamıza saygıyla duyururuz.”

5 metre karda vatan savunması... ''Vatan ve millet için seve seve can vermeye hazırım komutanım''

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