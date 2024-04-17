Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da beklenemedik transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım gelecek sezonun planlamasını yaparken, gelecek ve gidecek isimleri de netleştiriyor.

CHRISTIAN ERIKSEN ÇIKARMASI

Geçtiğimiz yaz Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele ile yola devam etmek istemeyen Cimbom, aradığı ismi yine İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar Fransız yıldızın yerine Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen'i transfer etmek istiyor.

G.SARAY BU KEZ BİTİRMEK İSTİYOR

Danimarkalı merkez orta saha oyuncusu için daha önce Manchester United ile temas kuran ve olumlu sinyaller alan Cimbom bu kez transferi bitirecek hamlede bulunmak istiyor.

MENAJERİYLE MASAYA OTURULACAK

Sarı-kırmızılı yöneticiler önümüzdeki günlerde hem İngiliz kulübüyle hem de 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle masaya oturacak.

MANU KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Manchester United, 1 yıl daha sözleşmesi olan Eriksen için kolaylık sağlayacağı mesajını vermişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız futbolcu bu sezon ligde 16 maçta forma giyerken 1 gol attı, 1 asist yaptı.

CHRISTIAN ERIKSEN KİMDİR?

Christian Eriksen, 14 Şubat 1992'de Danimarka'nın Middelfart kentinde dünyaya geldi. Futbola Odense altyapısında başladı. 2009 Ocak'ta Ajax altyapısına 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 2013 yazında Ajax'tan Tottenham'a 14.15 milyon Euro'ya imza attı. Burada 6.5 yıl forma giydikten sonra Ocak 2020'de 27 milyon Euro'ya Inter'in yolunu tuttu. Kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle sahalara bir süre veda etse de, 2022 Ocak'ta Brentford'da yarım sezon forma giydi. 2022 yazında Manchester United ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Kırmızı Şeytanlar'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...