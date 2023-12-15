Yaz döneminde beklenen orta saha transferini yapamayan Galatasaray, ocak ayındaki takviye için gözünü karartmış durumda. Şu ana kadar birçok isimle temas kuran sarı-kırmızılılar, geniş bir aday listesi çerçevesinde girişimlerini sürdürüyor.

GÜNDEMDE JORGINHO VAR

Bir taraftan da fırsat transferi için takibe devam eden Galatasaray, rotayı sürpriz bir hamleyle İngiltere'ye kırdı. Gündemde bu kez Arsenal'in 31 yaşındaki orta sahası Jorginho var.

KISA SÜREDE GÖRÜŞME

Brezilya kökenli olan ancak İtalya Milli Takımı'nda oynayan ve Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcuyla en kısa sürede bir görüşme yapılacak.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Premier Lig'deki son 2 maçta yedek bekleyen, ondan önceki 2 maçta ise sadece 1'er dakika süre alabilen Jorginho, formasını kaybettiği için şikayetçi. Bu yıl başında Chelsea'den Arsenal'e 11.5 milyon Euro'ya transfer olan ve 1.5 yıllık sözleşme imzalanan yıldız oyuncu, sezon sonunu beklemeden ayrılmaya sıcak bakıyor.

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

EURO 2024'te İtalya formasını giymeye devam edebilmek için düzenli oynamak isteyen Jorginho'nun, Galatasaray'a transfer edilmesi halinde Lucas Torreira ile çok iyi bir uyum yakalayacağı düşünülüyor.

YENİDEN ÇIKIŞ ARIYOR

Brezilya'da doğan ancak çocuk yaşta ailesiyle taşındığı İtalya'da futbola başlayan Jorginho, Hellas Verona'da adını duyurduktan sonra 2014'te 9.5 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer oldu. Burada mükemmel bir çıkış yakalayan yıldız orta saha, 2018 yazında 57 milyon Euro'ya Chelsea'ye imza attı. İngiliz devinin Avrupa Ligi'nden Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA Süper Kupası'ndan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na kadar zaferlere ambargo koyduğu dönemin kilit oyuncusu olan Jorginho, 2021'de düzenlenen EURO 2020'nin şampiyonu İtalya'nın da en değerli isimlerinden biriydi. Son dönemde kariyerinde düşüş yaşayan İtalyan yıldız, yeniden bir çıkış noktası arıyor.