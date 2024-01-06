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Spor

Galatasaray'dan transfer bombası! Ziyech gidiyor, Jorghinho geliyor

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Faslı dünya yıldızı Hakim Ziyech'ten istenilen performansı alamadı. Sarı kırmızılılar, maaşı yüksek olan Hakim ile yolları ayırarak daha Arsenal forması giyen Jorghinho için transfer planını hazırladı. İşte detaylar...

6 Ocak 2024 Cumartesi 09:33 - Güncelleme:
Galatasaray'dan transfer bombası! Ziyech gidiyor, Jorghinho geliyor
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Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da şampiyonluğun favorilerinden.

Sarı-kırmızılı ekip Okan Buruk önderliğinde tekrardan Süper Lig kupasını kazanmak istiyor. Bunun için Cimbom, birçok oyuncuyu sezon başında kadrosuna kattı. Galatasaray, devre arasında da takviyeler yapmaya devam edecek.

Takvim'in haberine göre; Tanguy Ndombele'den memnun olmayan Cimbom, İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen Jorghinho transferi için planını hazırladı.

BÜTÇE ÇALIŞMASI HAZIR

Cimbom, bu sezon transfer edilen futbolculardan biri olan Hakim Ziyech ile yollarını ayırmak istiyor.. Sarı-Kırmızılı kulüp, yıllık 3.6 milyon Euro kazanan Faslı oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istiyor. Buna karşın Galatasaray Premier Lig devi Arsenal'de oynayan Jorginho'yu renklerine bağlamayı hedefliyor.

Böylelikle Aslan, hem istenen verim alınamayan Ziyech ile vedalaşmış hem de teknik heyetin talep ettiği orta alan transferini gerçekleştirmiş olacak.

85 GOLE KATKI YAPTI

31 yaşındaki futbolcunun adı sezon başında birçok kez Fenerbahçe ile anılmıştı.. Ön libero ve merkez orta sahada oynayabilen Jorginho, kariyerinde 567 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda İtalyan oyuncu 52 gol, 33 asistlik performans ortaya koydu.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

15 milyon Euro güncel değeri olan Jorginho'nun Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak; kontratın kulüp taraflı 1 sene de uzatılması hakkı bulunuyor. Jorginho bu sezon Arsenal'de 18 maçta takımına 1 gol katkısı yaptı.

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