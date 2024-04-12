Süper Lig'de ensesindeki rakibi Fenerbahçe'nin birçok istatistikte önünde olan sarı kırmızılılar, yalnızca atılan gol (69) sayısında rakibinin (83) gerisinde kaldı. Bu sezon özellikle Zaha, Ziyech ve Tete'den hücumda istediği verim ve istikrarı sağlayamayan CimBom'un, alternatifleriyle şimdiden görüşmeye başladığı iddia edildi. Arjantin basınından Rivernoticias'ın geçtiği bilgiye göre Galatasaray; River Plate'den 23 yaşındaki kanat forvet Pablo Solari ve 31 yaşındaki golcü Miguel Borja'yı istiyor. İspanyol Fichajes'in haberine göre ise sarı kırmızılılar, Betis forması giyen Fekir'i radarına aldı.

19 GOLE KATKI SAĞLADILAR

Cim-Bom'un talip olduğu öne sürülen River Plate oyuncuları Pablo Solari ve Miguel Borja, bu sezon henüz az forma şansı bulmalarına rağmen skora önemli katkılar sağladı. 31 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Borja; 14 maçta 13 gol ve 1 asist yaptı. Sağ ve sol kanatlarda oynayabilen 23 yaşındaki Pablo Solari ise River Plate formasıyla bu sezon 9 maçta sahada kaldığı 545 dakikada takımına 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Haberde, birbiriyle daha önce oynayan ve uyum yakalayan ikilinin, aynı takıma transfer olma ihtimaline daha sıcak bakacağı belirtildi.

FEKİR HER YERDE OYNUYOR

Bir transfer bombası da İspanyollar'dan geldi. Fichajes. net, uzun süre boğuştuğu sakatlıklardan oldukça güçlü şekilde çıkan Nabil Fekir için Galatasaray'ın devrede olduğunu yazdı. İspanyollara göre Real Betis'te oynayan 30 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız orta saha ile Suudi Arabistan takımları da oldukça yakından ilgileniyor. Haberde ayrıca Sarı-Kırmızılılar'ın, Nabil Fekir ismini gelecek kadroda düşünmediği Hakim Ziyech'in yerine planladığı belirtildi. Bu sezon 17 maçta 2 asist yapan Fekir, sakatlıkla boğuştu. Cezayirli, orta saha ve hücumun her noktasında oynayabiliyor.