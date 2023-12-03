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Spor

Galatasaray'dan UEFA'ya yakın takip!

Bayern Münih ve Manchester United ile oynadığı maçlarda hakem hatası yaşayan Galatasaray, UEFA'da durumu yakından takip ediyor.

3 Aralık 2023 Pazar 10:01 - Güncelleme:
Galatasaray'dan UEFA'ya yakın takip!
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde özellikle son dönemde çıktığı maçlarda ciddi hakem hatalarıyla karşı karşıya kalan Galatasaray, bu duruma tepki göstermişti.

Bu hataların sarı-kırmızılı camianın İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermesi ve Filistin'e destek vermesinin ardından başlaması ise dikkat çekti. UEFA yetkililerinin son olarak Manchester United karşılaşmasında RAMS Park'ta açılan Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartlarını gözlemci raporuna eklediği öğrenildi.

Galatasaray yönetimi de UEFA kulislerinde durumu yakından takip ediyor.

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