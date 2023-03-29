Galatasaray'dan uluslararası işbirliği anlaşması

Galatasaray, başkan Dursun Özbek'in önderliğinde, Danimarkalı giyim firması Bestseller ile anlaşmaya imzaladı. Anlaşmaya göre sarı kırmızılı kulübün ürünleri, 23 ülkede 3 bin mağazası bulunan Bestseller firmasının şubelerinde satışa sunulacak.

COLUMBUS PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas döneminde konuşulan COLUMBUS projesi, Dursun Özbek döneminde hayata geçti.

Sarı kırmızılılar ilk anlaşmayı Bestseller firması ile yaptı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"GSStore, COLUMBUS projesinin uluslararası, sürdürebilir ve şeffaf üretim hedefi doğrultusunda Bestseller CEO'su Anders Holch Povlsen, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve GSStore Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özgörkey'in konuğu oldu.

Bünyesinde Jack&Jones, Veromoda ve Only gibi dev markaları barındıran, dünyanın önde gelen hazır giyim üretici ve perakendecilerinden Bestseller dünya çapında 23 ülkede 800 farklı fabrikada gerçekleşen üretimi ile 3000'in üzerinde mağazada hizmet veriyor.

İlk olarak Galatasaray Müzesi'ni gezen özel konuklarımız, Galatasaray tarihi hakkında bilgiler aldı ve farklı branşlarda kazandığımız kupaları yakından inceleme fırsatı buldu. Stadımızda ağırladığımız konuklarımıza görüşmeleri takiben Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey tarafından Galatasaray tarihini anlatan kitap ile futbol takımımız tarafından imzalanmış forma hediye edildi.

Özel konuklarımız son olarak Başkan Dursun Aydın Özbek ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen kısa sohbetin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Danimarka merkezli Bestseller ülkemizde yaşanan deprem felaketinde Galatasaray Spor Kulübü'nün organize ettiği yardım kampanyasına ilk destek veren uluslararası marka olarak ön plana çıkmıştı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey COLUMBUS projesinin planlı bir adımı olan bu iş birliğinin hızla hayata geçerek GSStore'un değişen vizyon ve yenilenen yapısına büyük katkı sağlayacağını belirtirken, Bestseller CEO'su Anders Holch Povlsen ise iş birliğinden büyük heyecan duyduklarını ve gelişmesi için her türlü çabayı sarf edeceklerini söyledi."