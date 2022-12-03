Galatasaray'dan Volkan Demirel'e büyük darbe! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Galatasaray, Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel'in yıldızına kancayı taktı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel'in övgüyle bahsettiği Bertuğ Yıldırım için harekete geçti.

VOLKAN DEMİREL, ÖVGÜLERLE BAHSETMİŞTİ

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde Fanatik'e verdiği röportajda genç oyuncu Bertuğ Yıldırım için övgü dolu sözlerde bulunmuştu. 20 yaşındaki oyuncunun Haaland ve Ibrahimovic seviyesinde olabilecek bir oyuncu olduğunu belirten Volkan Demirel, "Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrafor olacak." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DAN VOLKAN DEMİREL'İN YILDIZINA KANCA

Volkan Demirel'in yıldızı için Galatasaray harekete geçti. Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılar golcü takviyesi yapmak istiyor ve Hatayspor'un genç oyuncusu Bertuğ Yıldırım için devreye girdi. Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım transferini ocakta bitirmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

BU SEZONKİ KARNESİ

Güncel piyasa değeri 700 bin euro olan Bertuğ Yıldırım, bu sezon 9 resmi maça çıktı ve toplam 279 dakika süre aldı. 20 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.