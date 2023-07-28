Galatasaray'dan yeni transferler için imza töreni

Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Angelino'yu kadrosuna katan Galatasaray yeni oyuncuları için imza töreni düzenleyecek.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre pazar günü RAMS Park'ta önce yeni oyuncular için imza töreni düzenlenecek, ardından Zalgiris maçı için antrenman yapılacak.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız! Detaylar yakında..." ifadeleri yer aldı.